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संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। हापुड़ बाईपास स्थित गांव नरहाड़ा में आयोजित दो दिवसीय वरिष्ठ नागरिक पतंगबाजी प्रतियोगिता में लखनऊ के नवाब आगा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी। मेरठ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के तत्वावधान में 21 और 22 नवंबर को कपिल मुखिया के फार्म हाउस पर आयोजित प्रतियोगिता में मेरठ के अलावा लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, कानपुर और मुरादाबाद सहित कई शहरों के वरिष्ठ पतंगबाजों ने प्रतिभाग किया।प्रतियोगिता में लखनऊ के अजय लाल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि दिल्ली के मोनू भाई उर्फ मुनीब ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दो दिनों तक चली प्रतियोगिता में पतंगबाजों ने अपने हुनर और अनुभव का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष गगन जौहरी ने की।मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी रणसिंह भड़ाना, ब्लॉक प्रमुख कपिल मुखिया, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं प्रदेश सचिव संजय हरित तथा हाजी फैजाब मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से पतंगबाजी की पुरानी संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलता है।आयोजन में हाजी आसिफ, हाजी मेहताब, हाजी तन्नू, विनीत कुमार, संदीप रायजादा, दिल्ली निवासी सलीम, लखनऊ निवासी अजर, शाह आलम सहित कई लोग मौजूद रहे।