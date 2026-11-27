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हस्तिनापुर। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को हिंदी साहित्य और पर्यावरण चेतना : प्रकृति, संस्कृति और मनुष्य विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में देशभर से शिक्षाविदों, साहित्यकारों और शोधार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने साहित्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व पर अपने विचार रखे।प्राचार्य विनीता राठी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के कुलपति नवीन चंद्र लोहानी मुख्य अतिथि रहे। वरिष्ठ कवि एवं समीक्षक ओम निश्चल और प्रतीत कुमार विशिष्ट अतिथि थे। विपिन कुमार शर्मा ने बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में शोध-पत्रों के चयनित संकलन का विमोचन हुआ। मोनू सिंह के संपादन में तैयार पुस्तक प्रकृति का आख्यान : संदर्भ हिंदी साहित्य का लोकार्पण भी किया। संगोष्ठी की रूपरेखा संयोजक मोनू सिंह ने प्रस्तुत की और संचालन मनोज आर्य ने किया।विपिन कुमार शर्मा ने जल, जंगल, जमीन और गिरते भूजल स्तर से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट पर प्रकाश डाला। उन्होंने अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब का संदर्भ दिया। प्रतीत कुमार ने भारतीय संस्कृति की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों का महत्व समझाया। ओम निश्चल ने कालिदास से समकालीन कविता तक प्रकृति-मनुष्य संबंधों की चर्चा की। मुख्य अतिथि नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि साहित्य से जागृत संवेदना ही पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक शक्ति है।