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दौराला। समौली गांव में खेत की मेढ़ पर घास काटने को लेकर मां-बेटी से मारपीट हुई। बेटी के साथ अश्लील हरकत का आरोप है। मंगलवार को महिला अपनी बेटी संग खेत की मेढ़ से घास काट रही थी। तभी पड़ोसी किसान दो भाई वहां पहुंचे और घास काटने का विरोध किया। उन्होंने गेहूं की फसल को नुकसान होने की बात कही, जिस पर कहासुनी हुई। आरोप है कि दोनों भाइयों ने मां-बेटी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। बेटी ने मां को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट और अश्लील हरकत की। शोर सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर भाग निकले। पीड़िता ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की बात कही है।