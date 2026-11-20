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बहसूमा। नवजीवन इंटर कॉलेज, बहसूमा के पूर्व प्रबंधक सत्यपाल सिंह के निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए उनके आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में दिवंगत सत्यपाल सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि नवजीवन इंटर कॉलेज के प्रबंधक के रूप में उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने और संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। उनका जाना क्षेत्र और शिक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी उपस्थित रहे।