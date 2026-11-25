दौराला। एससी-एसटी आयोग के सदस्य महिपाल सिंह वाल्मीकि ने बुधवार को नगर पंचायत दौराला पहुंचकर कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने कर्मचारियों को मिलने वाली वर्दी, वेतन सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।नगर पंचायत पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनके कार्य, वेतन भुगतान, वर्दी और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों सहित निकाय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान नहीं होना पड़े। महिपाल सिंह वाल्मीकि ने कहा कि सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने की बात कही। इस दौरान नगर पंचायत दौराला की अधिशासी अधिकारी करिश्मा सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।