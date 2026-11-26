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एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि पत्र जारी कर विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। पत्र में भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विधानसभा निर्वाचन 2027 के दृष्टिगत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसी प्रक्रिया के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक जानकारी और चर्चा की जाएगी।

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सरधना। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। बैठक 27 नवंबर को दोपहर दो बजे तहसील सभागार में होगी।