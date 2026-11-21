जयनारायण फैबटेक में स्टॉक की अनियमितता, अभिलेख जब्त

स्टेपल फाइबर के कारोबार से जुड़ी जयनारायण फैबटेक लिमिटेड के अभिलेखों और पोर्टल के आंकड़ों की जांच के बाद विभागीय टीम ने व्यापार स्थल पर छापा मारा। जांच में स्टॉक में भारी अनियमितता मिली। टीम ने संदिग्ध अभिलेख भी जब्त किए। विभाग के अनुसार, इस मामले में करीब दो करोड़ रुपये का कर अपवंचन सामने आया है। फर्म से 35 लाख रुपये का कर जमा कराया गया है।



संदिग्ध लेनदेन और बोगस खरीद पर विभाग की नजर

ज्वाइंट कमिश्नर मनीषा शुक्ला ने बताया कि विभाग ने संदिग्ध लेनदेन, बोगस खरीद और बिना कर भुगतान के बिक्री करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है। कई व्यापार स्थलों पर स्टॉक और लेखा पुस्तकों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। इन मामलों में आगे की जांच जारी है। विभागीय टीमों की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।