मेरठ जीएसटी में बड़ा गोलमाल: 45 फर्मों में 76.50 करोड़ की कर चोरी पकड़ी, आठ महीने में 27.94 करोड़ जमा
मेरठ जीएसटी विभाग ने अप्रैल से नवंबर 2026 तक 45 फर्मों की जांच में 76.50 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी। अभियान के दौरान 27.94 करोड़ रुपये राजकोष में जमा कराए गए।
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जीएसटी विभाग ने कर चोरी करने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच चलाए गए विशेष अभियान में विभागीय टीमों ने शहर की 45 फर्मों की जांच की। जांच में कुल 76.50 करोड़ रुपये का कर अपवंचन सामने आया। विभाग ने इन फर्मों से 27 करोड़ 94 लाख 41 हजार रुपये का कर राजकोष में जमा कराया है। जांच के दौरान ई-वेस्ट, स्क्रैप, रीसाइक्लिंग और वर्क कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी फर्मों में कई तरह की अनियमितताएं मिलीं।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह ने बताया कि संदिग्ध लेनदेन और बोगस फर्मों से खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत लाभ लेने के मामलों की जांच की गई। ई-वेस्ट और स्क्रैप से जुड़ी प्रमुख फर्मों की कार्रवाई में ही 6 करोड़ 27 लाख 45 हजार रुपये और 9 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये जमा कराए गए।
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सरधना क्षेत्र के गांव पंवारी स्थित ड्रीम वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की जांच में करीब दो करोड़ रुपये की कर चोरी का मामला सामने आया। फर्म प्राइमरी सेल और कॉपर स्क्रैप रीसाइक्लिंग का कारोबार करती है। विभाग ने ई-वे बिल, एसएसओ और बीफा पोर्टल के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोगस फर्मों से खरीद दिखाकर गलत तरीके से आईटीसी क्लेम करने की बात सामने आई।
आठ अप्रैल 2026 को विभागीय टीम ने व्यापार स्थल की जांच की। वहां रीसाइक्लिंग प्लांट तो मिला, लेकिन स्टॉक और लेखा पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं। इस मामले में विभाग ने फर्म से 1.97 करोड़ रुपये जमा कराए।
रेकोलॉजी रीसाइक्लिंग में स्टॉक का अंतर, 1.62 करोड़ का कर अपवंचन
12 मई को पीपलीखेड़ा और अलीपुर स्थित रेकोलॉजी रीसाइक्लिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जांच की गई। विभाग के मुताबिक, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निरस्त और निलंबित फर्मों से 5.34 करोड़ रुपये से अधिक की बोगस खरीद दिखाई थी। इसके आधार पर 96.19 लाख रुपये की आईटीसी क्लेम की गई।
व्यापार स्थल के भौतिक सत्यापन के दौरान 2.73 करोड़ रुपये से अधिक का स्टॉक अंतर भी मिला। विभाग ने जांच के आधार पर 1 करोड़ 62 लाख 47 हजार 301 रुपये का कर अपवंचन पकड़ा।
न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने दाखिल किया शून्य रिटर्न
दिल्ली रोड स्थित वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा प्रदाता फर्म न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच में 12.37 करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा हुआ। विभाग के अनुसार, फर्म ने मार्च 2026 में 80.37 करोड़ रुपये की बिक्री घोषित की थी। इस पर 14.48 करोड़ रुपये का कर बनता था, लेकिन फर्म ने शून्य रिटर्न दाखिल किया।
इसके अलावा मई 2026 में 1.57 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आईटीसी का गलत लाभ लेने का मामला भी सामने आया। 15 जुलाई 2026 को विभागीय टीम ने फर्म के घोषित पते पर जांच की तो वहां केवल बोर्ड लगा मिला और अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। प्रारंभिक जांच में 12.37 करोड़ रुपये की कर चोरी सामने आई। विभाग के मुताबिक, फर्म ने अनियमितता स्वीकार करते हुए डीआरसी-03 के माध्यम से 2 करोड़ 44 लाख 41 हजार रुपये जमा कराए हैं।
जयनारायण फैबटेक में स्टॉक की अनियमितता, अभिलेख जब्त
स्टेपल फाइबर के कारोबार से जुड़ी जयनारायण फैबटेक लिमिटेड के अभिलेखों और पोर्टल के आंकड़ों की जांच के बाद विभागीय टीम ने व्यापार स्थल पर छापा मारा। जांच में स्टॉक में भारी अनियमितता मिली। टीम ने संदिग्ध अभिलेख भी जब्त किए। विभाग के अनुसार, इस मामले में करीब दो करोड़ रुपये का कर अपवंचन सामने आया है। फर्म से 35 लाख रुपये का कर जमा कराया गया है।
संदिग्ध लेनदेन और बोगस खरीद पर विभाग की नजर
ज्वाइंट कमिश्नर मनीषा शुक्ला ने बताया कि विभाग ने संदिग्ध लेनदेन, बोगस खरीद और बिना कर भुगतान के बिक्री करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है। कई व्यापार स्थलों पर स्टॉक और लेखा पुस्तकों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। इन मामलों में आगे की जांच जारी है। विभागीय टीमों की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।