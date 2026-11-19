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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गढ़ रोड स्थित बैंक कॉलोनी में अधिवक्ता सुनील चिंदौड़ी के यहां हुई लाखों की चोरी के मामले चार टीम दबिश दे रही है। हरदोई का मास्टरमाइंड हैदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी लेकिन सुराग नहीं लग सका है। पुलिस हिरासत में चार आरोपी है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में स्वॉट टीम भी लगी हुई है।गढ़ रोड स्थित बैंक कॉलोनी सेक्टर बी-7 निवासी अधिवक्ता सुनील चिन्दौड़ी सात माह पहले ही यहां आकर रहने लगे थे। इससे पहले वह शिव सरोवर कॉलोनी में फ्लैट में रहते थे। पत्नी अर्चना व बेटे 18 वर्षीय युवराज संग वह यहां रहते थे। सुनील ने बताया कि छठ पूजा के कारण वह शनिवार सुबह नौ बजे पत्नी व बेटे संग ऋषिकेश गए थे। रविवार शाम नौ बजे वह घर लौटे तो मुख्य गेट टूटा हुआ था। घर की अलमारी व सेफ टूटी हुई थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखे आठ लाख रुपये नकद, सोने के पांच सेट, एक मंगलसूत्र, पांच सोने की अंगूठी, एक डायमंड की सेट, ईयर रिंग, चांदी की पाजेब, ब्रेसलेट, लैपटॉप समेत कीमती सामान गायब था।सुनील की सूचना पर पहुंची नौचंदी थाना पुलिस ने जांच की। सीसीटीवी फुटेज में घर का मुख्य गेट फांदकर आते तीन स्कूटर सवार दिखाई दिए। अंदर आकर उन्होंने मुख्य गेट तोड़ा। इसके बाद 2.20 मिनट बाद वह चार बैग में सामान भरकर दीवार फांदकर स्कूटर से फरार हो गए थे।एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी है लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ सका है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। चार टीम दबिश दे रही है। चार आरोपी हिरासत में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।