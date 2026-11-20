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थाना प्रभारी गौरव सिंह के अनुसार, चार मई 2018 को क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना फलावदा में तहरीर देकर अपने आठ वर्षीय पोते के साथ कुकर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मवाना निवासी अंकित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने घटना के दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद 29 जून 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी अंकित को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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फलावदा। आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के प्रयास के मामले में मेरठ की स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी अंकित को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब आठ वर्ष पुराने इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।