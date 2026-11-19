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पुलिस को गांव बहोडूपुर के एक घर में संदिग्ध मांस होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने घर के भीतर से लगभग 10 किलो मांस बरामद किया। पकड़े गए महिला और पुरुष से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। मांस के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इससे मांस के प्रकार की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं।पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए महिला व पुरुष को हिरासत में लिया गया है। सीओ ने पुष्टि की कि लगभग 10 किलो मांस परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस इस प्रकरण से जुड़े अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।