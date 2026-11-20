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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। शुक्रवार को मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का उद्घाटन हुआ। क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मेले का शुभारंभ किया। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। पांच दिवसीय मेला 24 नवंबर तक चलेगा।उद्घाटन के समय गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ किया गया। इसके बाद मां गंगा का पूजन, दूध से अभिषेक और आरती हुई। मेले के सफल आयोजन की कामना की गई। उद्घाटन के साथ ही मेला स्थल पर श्रद्धालुओं और दुकानदारों की चहल-पहल बढ़ गई है। दूर-दराज से आए श्रद्धालु अपने तंबू लगा रहे हैं। दुकानदारों ने भी अस्थायी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं। मेले में मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।मेले के शुभारंभ अवसर पर देवोत्थान एकादशी का धार्मिक महत्व भी दिखा। श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर विधि-विधान से पूजन किया। उन्होंने मां गंगा से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान गंगा तट पर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना जारी रही। श्रद्धालुओं ने दीप प्रवाहित कर अपनी आस्था व्यक्त की।राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मखदूमपुर गंगा मेले को अपनी विधानसभा का प्राचीन और ऐतिहासिक मेला बताया। उन्होंने कहा कि इस मेले से क्षेत्र की धार्मिक आस्था और परंपराएं जुड़ी हैं। खटीक ने मखदूमपुर गंगा घाट को स्थायी स्वरूप देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में घाट को पक्का कराया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम की बात कही।जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत इस ऐतिहासिक मेले को भव्य और व्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रही है। उद्घाटन कार्यक्रम में एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीओ पंकज लवानिया, एसडीएम संतोष कुमार, तहसीलदार निरंकार सिंह मौजूद रहे। इनके अलावा ऋषिपाल मालिक, सोमनाथ पपनेजा, मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा और राजू चौहान सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए।