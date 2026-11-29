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संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण समेत किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर अब किसान मित्र संघ आवाज बुलंद करेगा। रविवार को हुई किसानों की बैठक में नए संगठन का गठन करते हुए शौराज सिंह त्यागी को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही कार्यकारिणी गठित कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।बैठक में किसानों की समस्याओं, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और किसान हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की मांगों को मजबूती से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से किसान मित्र संघ का गठन किया गया है।बैठक में विभिन्न किसान संगठनों की ओर से भी समर्थन पत्र प्राप्त हुए। इनमें भाकियू (टिकैत), अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान संघ मेरठ शामिल हैं।संगठन में अशोक प्रधान, राकेश शर्मा और अतुल सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजकुमार को महामंत्री, मांगेराम, परविंदर सिंह और राजेंद्र को मंत्री तथा मास्टर सत्येंद्र कुमार त्यागी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संरक्षक और कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गईं।नवनियुक्त अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा। किसानों की मांगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने के साथ ही उनके अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया जाएगा।