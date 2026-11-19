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सकौती टांडा निवासी बागेश्वर चौधरी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह 11 नवंबर को रुड़की गया था। बाद 12 नवंबर को उसकी पत्नी और मां भी रिश्तेदारी में चली गई थीं। घर में कोई मौजूद नहीं था। 17 नवंबर को लौटने पर उन्होंने मकान के अंदर सामान बिखरा हुआ देखा। जांच करने पर पता चला कि चोर घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए हैं। इसके अलावा मकान में रखा अन्य सामान भी गायब मिला। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चोर घर में रखे आभूषण और रुपये ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

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दौराला। सकौती टांडा गांव में बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर दौराला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।