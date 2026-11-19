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मवाना। गांव जयसिंहपुर स्थित कृषि इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान नवनिर्मित सरस्वती मंदिर और विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का लोकार्पण किया गया।बिजनौर-मवाना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदन चौहान ने नवनिर्मित सरस्वती मंदिर का लोकार्पण किया। इस मंदिर का निर्माण कॉलेज प्रबंधक चौधरी आनंदपाल सिंह ने अपनी निजी सहयोग राशि से पूरा कराया है। इसी क्रम में विद्यालय परिसर में विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का भी लोकार्पण हुआ। यह कक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा की विधायक निधि से निर्मित किया गया है। इसका लोकार्पण स्वयं विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।समारोह में उपस्थित तीनों जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र से आए गणमान्य व्यक्तियों, अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीण अंचल में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुसार विद्यार्थियों तक सुविधाएं व शिक्षा पहुंचाने का आश्वासन दिया।कार्यक्रम में पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन तिलकराम गुर्जर, भाजपा नेता विपेंद्र सुधा वाल्मीकि, सुभाष गुर्जर, प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह और विनोद खटीक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य अशोक कुमार और प्रबंधक आनंदपाल सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।