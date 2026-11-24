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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर के प्राचीन दिगंबर जैन बड़े मंदिर में मंगलवार को कार्तिक अष्टान्हिका महापर्व के समापन पर भव्य स्वर्ण रथयात्रा निकाली गई। रथयात्रा में विभिन्न स्थानों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह और भक्तिभाव के साथ भाग लिया। इस दौरान भक्ति नृत्य और भगवान के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया।विधान में मंगलवार को शांतिधारा के बाद सभी श्रद्धालु नंदीश्वरद्वीप जिनालय पहुंचे। यहां क्षेत्र पर विराजमान मुनि 108 प्रतीक सागर महाराज के चरणों में क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेन्द्र कुमार जैन, महामंत्री मुकेश जैन, राजेंद्र कुमार जैन, राजीव जैन, सुनील जैन, सुशील जैन और विजय कुमार जैन सहित श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शांतिधारा करने का सौभाग्य सुनीता जैन एवं दीपक जैन को मिला। मुनि प्रतीक सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद दिया।इसके बाद प्राचीन बड़े मंदिर से स्वर्ण रथयात्रा प्रारंभ हुई, जो विभिन्न बाजारों से होते हुए प्रथम निशियां स्थित शांतिवन पहुंची। यहां भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया। इसके बाद रथयात्रा वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रथ में श्रीजी को विराजमान कर ले जाने के लिए खवासी बनने का सौभाग्य आरके जैन को, सारथी बनने का भरतेश जैन और कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य मेहुल जैन को प्राप्त हुआ।इस अवसर पर मुनि प्रतीक सागर महाराज का पाद प्रक्षालन संजय जैन ने किया, जबकि मुनि भाव भूषण महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य मनीष जैन को मिला। गुरुकुल के बच्चों ने विभिन्न उपदेशों की पट्टिकाएं लेकर रथयात्रा में सहभागिता की।कार्यक्रम में अध्यक्ष जीवेन्द्र कुमार जैन, महामंत्री मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन, मंत्री राजीव जैन, सुनील जैन, अभय जैन, विनय जैन सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में महाप्रबंधक मुकेश जैन, उमेश जैन, अतुल जैन और कमल जैन का सहयोग रहा।