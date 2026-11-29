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खरखौदा। समाज की एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी को लेकर रविवार को गांव कैली स्थित सुंदर फार्म हाउस में गुर्जर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किठौर क्षेत्र में समाज की भागीदारी को लेकर विशेष चर्चा हुई।समारोह में वक्ताओं ने कहा कि गुर्जर समाज शिक्षित और जागरूक समाज है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। क्षेत्र के विकास और समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। पूर्व में भी समाज की क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी समाज अपनी भागीदारी निभाएगा। इस दौरान गांव नालपुर निवासी मुकेश पोसवाल गुर्जर का नाम भाजपा से किठौर विधानसभा क्षेत्र के दावेदार के रूप में सामने आया। पर्यावरण पुरुष रूपचंद सिंह ने कहा कि यदि पार्टी मुकेश पोसवाल को प्रत्याशी बनाती है तो समाज के लोग उनका समर्थन करेंगे।मुकेश पोसवाल ने समाज के लोगों से आपसी एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और एकजुटता से समाज की राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुर्जर महासभा के संरक्षक बीपीएस वर्मा और संचालन गुर्जर महासभा गाजियाबाद के उपाध्यक्ष विक्रम बंसल ने किया।इस अवसर पर सुशील गुर्जर, रूपचंद नागर, सुरेंद्र भड़ाना, गुरवीर सिंह पार्षद, चिंताराम प्रधान, सीताराम प्रधान, गजराज सिंह बावरा और रविंद्र प्रधान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।