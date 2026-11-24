रोहटा। थाना क्षेत्र के सलाहपुर गांव में बहन से बातचीत करने को लेकर हुए विवाद में रविवार देर रात घर में घुसकर सो रहे युवक पर हमला किया गया। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके दादा के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।सलाहपुर निवासी विनोद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात उसका बेटा शिवाकांत कमरे में सो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी शोएब और आलिम अपने दो अज्ञात साथियों के साथ घर में घुस आए। आरोपियों ने कमरे में सो रहे शिवाकांत के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर उसके पिता शेर सिंह बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।