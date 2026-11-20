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विषय से संबंधित सवाल लंबे और घुमाफिराकर पूछे गएसामान्य ज्ञान के प्रश्न सरल आएसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शनिवार को पेपर में विषय से संबंधित सवाल इतने लंबे और घुमा फिराकर पूछे गए कि परीक्षार्थी उलझ गए। सवाल पढ़ने और समझने में ही इतना समय लगा कि सभी सवाल हल करने का समय ही नहीं बचा।परीक्षा देकर बाहर निकले कई परीक्षार्थी इसे लेकर परेशान नजर आए। मुनेंद्र ने बताया कि प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान का भाग ठीक रहा, लेकिन विषय से संबंधित प्रश्न कठिन थे। हल करने में अधिक समय लगा। आकांक्षा ने कहा कि पेपर ठीक था, लेकिन मनोविज्ञान के प्रश्न कुछ कठिन और लंबे थे। सवाल पढ़ने और समझने में ही काफी समय निकल गया। हल करने में समय अधिक लगा जिससे समय की कमी महसूस हुई।शनिवार को मेरठ के 17 केंद्रों पर दो पालियों में हुई। परीक्षा में 28,335 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। पहली पाली में 81.43 प्रतिशत और दूसरी पाली में 75.99 प्रतिशत उपस्थिति रही। अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले सख्त तलाशी ली गई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को अपेक्षाकृत आसान, जबकि विषय से संबंधित सवालों को कठिन बताया। प्रश्न लंबे और घुमाकर पूछे जाने के कारण समय की कमी भी महसूस हुई। परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक हुई। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए।चर्चित घटनाओं से जुड़े सवालों ने खींचा ध्यानपरीक्षा में समसामयिक घटनाओं, इतिहास, विज्ञान और खेल से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, बंगाल विभाजन और फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के विदाई मैच से संबंधित प्रश्नों ने अभ्यर्थियों का ध्यान खींचा। भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति, वर्ष 1982 में स्थापित वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और मेक इन इंडिया पहल शुरू होने के वर्ष से संबंधित सवाल भी शामिल रहे। परीक्षा देने के लिए दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी मेरठ पहुंचे।उपस्थिति का आंकड़ाविवरण पहली पाली दूसरी पालीपंजीकृत अभ्यर्थी 5,946 7,606उपस्थित 4,842 5,780अनुपस्थित 1,104 1,826उपस्थिति प्रतिशत 81.43 75.99