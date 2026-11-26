विज्ञापन



ग्रामीणों की मांग पर तत्कालीन ग्राम प्रधान आशा सांगवान ने प्रतिमा स्थापित कराई थी। विधायक गुलाम मोहम्मद ने शासन को दस लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकृति मिली। निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विधायक ने डॉ. आंबेडकर को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने शोषितों व पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने में योगदान बताया। पूर्व प्रधान देवी सिंह ने अध्यक्षता की। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश गुप्ता, बीडीओ रामकुमार, समरपाल, कृष्णपाल, दिनेश गुप्ता, प्रधान चंद्रपाल, भोजराज प्रधान भोला, रामकुमार, राजकुमार, प्रहलाद सिंह, सतपाल, ऋषिपाल, पूरण मौजूद रहे।

विज्ञापन

रोहटा। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को गांव डूंगर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रीय विधायक गुलाम मोहम्मद ने नींव में ईंट रखकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। शासन से इसके लिए दस लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है।