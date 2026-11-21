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जानीखुर्द। माय भारत एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने शांति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुराली में आस-पड़ोस युवा संसद आयोजित की। इसका मुख्य विषय नशामुक्त युवा था। युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज में जागरुकता फैलाने का आह्वान हुआ। मुख्य अतिथि विनय कुराली, जानी खुर्द के प्रधान वेदपाल फौजी और इन ब्लॉक ऑन वे टू ह्यूमैनिटी के निदेशक मुकेश कुमार मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं, पर नशा स्वास्थ्य, प्रतिभा और भविष्य को हानि पहुंचता है। उन्होंने युवाओं से नशे से बचकर शिक्षा, खेल और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। संसद ने प्रतिभागियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया। नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और परिवार व मित्रों को जागरूक करने को प्रेरित किया। नरेंद्र त्यागी, नीशू, आकाश और सपना ने कार्यक्रम में सहयोग दिया।