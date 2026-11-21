सरधना। कस्बे के मोहल्ला कस्साबान निवासी दाऊद पुत्र अब्दुल माबूद की बहन अलिफ्सा के नाम से फर्जी निकाहनामा तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल करने और विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित ने ईशान, उसके भाई इरफान और बहनोई शहजाद के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।दाऊद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बहन अलिफ्सा के नाम से 10 मार्च को फर्जी निकाहनामा तैयार किया। निकाहनामे को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर परिवार को समाज में बदनाम करने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है कि 10 नवंबर की शाम वह मामले में बातचीत करने आरोपियों के घर पहुंचा तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। आरोप है कि आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने तथा बहन को उठा ले जाने की धमकी दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे अब्दुल अहद और सलमान ने भी घटना देखी और सुनी। पीड़ित ने पुलिस को कथित निकाहनामे की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।