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- धरनास्थल पर पंचायत कर लिया निर्णय, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाएंगे अपनी मांगेंसंवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा (मेरठ)। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं। छतरी मोड़ पर 24 माह से धरना दे रहे किसानों ने अब आर-पार की लड़ाई का एलान किया है। सोमवार को हुई पंचायत में किसानों ने बड़ा निर्णय लिया। करीब 800 किसान अपनी महिलाओं के साथ विरोध दर्ज कराएंगे।किसान 25 नवंबर को गांव बिजौली में प्रस्तावित कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वे प्रशासन, यूपीईडा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगें रखेंगे। किसानों ने लंबे समय से मांगों पर सुनवाई न होने की शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या बड़े जनप्रतिनिधि के मेरठ आने पर प्रशासन उन्हें नजरबंद कर देता है। इस बार किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि पुलिस द्वारा नजरबंद करने या कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकने पर गंभीर परिणाम होंगे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगी।किसानों का आंदोलन और मांगेंऔद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए छतरी, खड़खड़ी और गोविंदपुर के करीब 800 किसान आंदोलनरत हैं। शुरुआत में किसानों ने भूमि देने से इन्कार किया था। प्रशासन के आश्वासन पर उन्होंने सहमति जताई, पर मांगें पूरी होने तक जमीन न देने की शर्त रखी। किसानों और प्रशासन के बीच कई दौर की वार्ता हुई। किसानों ने सहमति पत्र के बजाय मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर अधिकारियों को सौंपा था। मांग पत्र दिए हुए करीब दो माह बीत चुके हैं, पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने भूमि पूजन में विरोध का निर्णय लिया है।कई जनप्रतिनिधि पहुंचेंगेऔद्योगिक गलियारे के पहले चरण में अधिग्रहित भूमि पर 25 नवंबर को सुबह 10 बजे भूमि पूजन है। यह गांव बिजौली में वॉल बेवरेज पैकेजिंग कंपनी के प्लांट का है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सैनी सहित कई जनप्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना है। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, सांसद अरुण गोविल और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आमंत्रित हैं। करीब 300 से 350 लोगों के शामिल होने की संभावना है।गंगा एक्सप्रेसवे अधिग्रहण योजनाकंपनी के लिए भूमि देने वाले बिजौली के करीब 70 किसानों को भी बुलाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारे के लिए मेरठ जिले में कुल करीब 745 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना है। इसके पहले चरण में 214 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। दूसरे चरण में छतरी, खड़खड़ी और गोविंदपुर क्षेत्र की करीब 294 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। वहीं तीसरे चरण में करीब 337 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना है। दूसरे चरण के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर ही किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।