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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। गांव दबथुवा में चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कराने की मांग को लेकर लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे किसानों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन फिलहाल टाल दिया। शनिवार को तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम गांव पहुंची और किसानों के साथ करीब एक घंटे तक वार्ता की। अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर दस दिन में रिपोर्ट देने तथा मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद किसानों ने दस दिन तक इंतजार करने का निर्णय लिया।गौरतलब है कि बुधवार को गांव में किसानों की पंचायत हुई थी। इसमें 28 नवंबर को परिवार सहित ट्रैक्टर-ट्रालियों और अन्य वाहनों से लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी समस्या रखने का निर्णय लिया गया था। किसानों का कहना था कि कई महीने से धरना-प्रदर्शन और अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने चकबंदी प्रक्रिया का विरोध करते हुए दावा किया कि गांव के 90 प्रतिशत से अधिक लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। उनका तर्क है कि सेना के लिए जमीन अधिग्रहण, एमडीए क्षेत्र में शामिल होने, हाईवे, कॉलोनियों और फैक्ट्रियों के विस्तार के कारण गांव में चकबंदी की आवश्यकता नहीं रह गई है।शनिवार को किसान लखनऊ जाने के लिए वाहनों के साथ तैयार थे। इसी बीच सूचना मिलने पर तहसील की टीम और सरधना थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और एसडीएम उदित नारायण सेंगर सहित अन्य अधिकारियों से फोन पर वार्ता कराई। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए 10 दिन का समय मांगा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसानों ने फिलहाल लखनऊ कूच स्थगित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 दिन में उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन करते हुए लखनऊ जाएंगे। इस दौरान अनिल चौधरी दबथुवा, कृष्णपाल प्रधान, कैप्टन अरविंद, वेदप्रकाश, सोनू फौजी, परमेंद्र प्रधान, सचिन पंघाल, बीरपाल घनगस और ओमबीर प्रधान किसान मौजूद रहे।