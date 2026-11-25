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संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे छतरी, खड़खड़ी और गोविंदपुर गांव के किसानों को मंगलवार को भूमि पूजन स्थल पर जाने से पुलिस ने रोक दिया। किसानों और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक हुई। किसानों ने भूमि पूजन स्थल पर पहुंचने की अनुमति देने या फिर गिरफ्तार करने की मांग की। अधिकारियों ने जल्द किसानों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान धरना स्थल पर लौट गए।मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे किसान और महिलाएं धरना स्थल पर एकत्र हुए। इसके बाद उन्होंने भूमि पूजन स्थल पर जाने की तैयारी की। जानकारी मिलते ही एडीएम एलए नवीन चंद्र, एसडीएम राहुल द्विवेदी और सीओ किठौर विश्व ज्योति राय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने किसानों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। एडीएम एलए ने जल्द किसानों के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया, लेकिन किसान बिजौली में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान कई बार किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोपाल सिंह, इंद्रमुनि त्यागी और लीलू नागर सहित अन्य किसानों की पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक हुई। किसानों का कहना था कि वह दो वर्ष से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।धरनास्थल पर मौजूद महिलाएं पुलिस को चकमा देकर भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गईं। वहां तैनात रैपिड एक्शन फोर्स ने उन्हें रोक लिया। सूचना पर एसपी देहात सहित कई पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाकर वापस भेज दिया।बाद में धरना स्थल पर किसानों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि यदि जल्द उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो किसान महिलाओं के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे।