संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। नानू गांव में रंजिश में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने घर में घुसकर अमित और उसके परिवार के सदस्यों समेत अन्य लोगों पर लाठी-डंडों और पंच से हमला कर दिया। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नानू निवासी अमित पुत्र श्रीनिवास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि देवेंद्र, शेर सिंह, जीतराम और प्रियांशु उसके घर में घुस आए। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए उस पर और उसके परिवार के सदस्यों समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और पंच से मारपीट की। पीड़ित के अनुसार, घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।