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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के उद्घाटन के दूसरे दिन शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने मखदूमपुर गंगा घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी और श्रद्धालुओं से सुविधाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने संभावित भीड़ को देखते हुए घाट पर बैरिकेडिंग मजबूत करने के निर्देश दिए।उन्होंने श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करने को कहा। साथ ही 24 घंटे निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष, अस्थायी कोतवाली और मेला परिसर में लगे उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था देखी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा। गंगा घाट पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं से भी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर मौजूदा घाट छोटा पड़ सकता है। गंगा का जलस्तर कम होने से उद्घाटन से पहले दूसरे स्थान पर घाट तैयार कराना पड़ा। इस पर जिलाधिकारी ने बैरिकेडिंग और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दोहराए।श्रद्धालुओं की शिकायतें और निर्देशजिलाधिकारी श्रद्धालुओं के शिविरों में भी पहुंचे और एक शिविर में बैठकर भोजन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से मेले की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। श्रद्धालुओं ने मखदूमपुर गांव से मेला स्थल तक धूल और रेत की शिकायत की। पेयजल और विद्युत व्यवस्था को लेकर भी कुछ शिकायतें सामने आईं। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अधिकारियों को तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।घाट पर रोशनी और सुरक्षाघाट पर पर्याप्त रोशनी न होने पर जिलाधिकारी ने गंगा किनारे तेज प्रकाश वाली लाइटें लगवाने को कहा। गंगा किनारे कटान वाले स्थानों पर लगे शिविरों को सुरक्षा की दृष्टि से हटवाने के निर्देश दिए। उन्हें सुरक्षित स्थान पर लगवाने को कहा गया। इसके बाद मेला प्रभारी जितेंद्र सिंह और एसएसआई पुनीत पांडेय ने किनारे पर लगे शिविरों को हटवाया।जिलाधिकारी का आचमन और अपीलजिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने गंगा के पवित्र जल में आचमन कर सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से मेले की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। इसके बाद पीएसी की मोटरबोट से गंगा घाट का निरीक्षण किया। जिन स्थानों पर बैरिकेडिंग हट गई थी, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक की और नदारद मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस मौके पर एसपी देहात अभिजीत सिंह, सीएमओ रामप्रसाद, एसडीएम संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।