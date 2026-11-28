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विमल शर्मा ने सड़क और गन्ना भुगतान व्यवस्था में सुधार की बात कही। प्रत्येक समिति को खाद खरीद के लिए पंद्रह-पंद्रह लाख रुपये बिना ब्याज दिए गए हैं। हर समिति पर कम से कम दो सौ कट्टे खाद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि विकास बैंक का नाम बदलकर ग्राम विकास बैंक किया गया है। बैंक छह फीसदी ब्याज पर किस्तों में ऋण उपलब्ध करा रहा है। समितियों के कामकाज को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया।सत्रह दिसंबर तक मतदाता बनने का विशेष अभियान चल रहा है। एक जनवरी 2027 तक अट्ठारह वर्ष के होने वाले युवाओं के वोट बनवाए जाएं। प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक सौ नए वोट बनवाने का आह्वान किया गया। गांवों में बैठकें कर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। उदयवीर सिंह और संदीप प्रधान सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे।