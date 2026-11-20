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संवाद न्यूज एजेंसीपरीक्षितगढ़। हाईकोर्ट के आदेश पर बी पैक्स साधन सहकारी समिति खजूरी में सभापति पद के लिए चुनाव हुआ। यह चुनाव शुक्रवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर संपन्न कराया गया। वर्तमान सभापति राजेश्वर के खिलाफ निदेशक द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।दो माह पूर्व हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था। खजूरी निदेशक अमित त्यागी ने 15 माह पहले हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने वर्तमान सभापति राजेश्वर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अमित त्यागी के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने सभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का आदेश दिया। मेरठ डीएम को जांच कर दोबारा चुनाव प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए। डीएम ने एआर को अविश्वास प्रस्ताव भेजकर चुनाव प्रक्रिया कराई। चुनाव गांव खजूरी बी पैक्स सहकारी समिति पर हुआ।बी पैक्स साधन सहकारी समिति खजूरी में कुल नौ निदेशक हैं। गांव निवासी निदेशक अमित त्यागी ने 15 माह पूर्व हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मेरठ डीएम को जांच के आदेश दिए। अदालत ने दोबारा चुनाव प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए थे।कुल नौ निदेशकों में से सात ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। इनमें बिजेंद्र, मुजीब, संतोष, मनलान, अमित त्यागी, राजेश्वर और राजेश शामिल थे। एक निदेशक बासित अली की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि नौशाद दुबई में नौकरी कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा ने प्रत्याशियों की जीत की घोषणा नहीं की। उन्होंने चुनाव संबंधित दस्तावेज जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही। ग्रामीणों में चर्चा है कि एक पक्ष को 5 और दूसरे पक्ष को 2 मत प्राप्त हुए हैं। इस दौरान सचिव सुरेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान विनय त्यागी, हितेश त्यागी, रिफाकत अली और राजेंद्र त्यागी भी मौजूद रहे।