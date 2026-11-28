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- 2027 चुनाव में निर्णायक होगी समाज की भूमिका- समाज की अनदेखी करने वाले राजनीतिक दलों को देना होगा जवाबमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। रोडवेज चैंबर ऑफ कॉमर्स में भारतीय जैन मिलन का विराट जैन सम्मेलन हुआ। इसमें जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने कहा कि जैन समाज की राजनीतिक ताकत और उसकी उपस्थिति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही समाज की संख्या कम हो लेकिन कई क्षेत्रों में वह निर्णायक भूमिका में हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी अनदेखी करने वाले राजनीतिक दलों को जवाब देना होगा।उन्होंने कहा कि समाज के मत जीत हार का गणित बदलने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जैन समाज राजनीतिक स्तर पर उपेक्षित महसूस कर रहा है। समाज के तीर्थस्थल और साधु संतों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है। लोकसभा और विधानसभा में समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।जो राजनीतिक दल समाज को राजनीतिक ताकत और उचित भागीदारी देगा। समाज भी उसी का समर्थन करेगा। यदि राजनीतिक दलों ने अब भी समाज की उपेक्षा की तो जैन समाज को भी उसी के अनुरूप निर्णय लेना पड़ेगा। समाज अब अपनी अनदेखी और समस्याओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगा।सम्मेलन में शहर सहित बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, सरधना, हापुड़, बुलंदशहर और मोदीनगर से बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं शामिल हुए। सम्मेलन में जैन समाज की राजनीतिक भागीदारी के अलावा अन्य समस्याओं पर गंभीर मंथन किया।सहारनपुर से आए भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय महामंत्री अजय कुमार जैन ने जैन मिलन के कार्यों को आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को संस्था से जोड़ने का आह्वान किया। नरेंद्र जैन राजकमल और मनोज जैन बड़ौत ने भी विचार व्यक्त किए।कार्यक्रम का आतिथ्य जैन मिलन रिठानी ने किया। शाखा अध्यक्ष वीर संजीव जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर प्रदीप कुमार जैन एडवोकेट ने सभी वीर-वीरांगनाओं का स्वागत किया। आयोजन के लिए आतिथ्य शाखा के पदाधिकारियों की सराहना की। इस दौरान शाखाओं ने अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का 20वां स्थापना दिवस भी मनाया गया।