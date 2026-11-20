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सरधना। जाफरनगर बेगमाबाद गांव में पटाखा फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। एक पक्ष ने घर में घुसकर धारदार हथियारों और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले में अधिवक्ता अरविंद समेत परिवार के चार लोग घायल हो गए। शुक्रवार को पीड़िता आशा करीब एक दर्जन अधिवक्ताओं के साथ सरधना थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।आशा पुत्री अरविंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ नवंबर की रात वह अपनी चाची के घर बैठी थीं। घर के बाहर पटाखे छोड़े जा रहे थे। आरोप है कि एक जलता हुआ पटाखा घर के अंदर आकर उनके ऊपर गिर गया। विरोध करने पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि दूसरे पक्ष के कई लोग तलवार, बलकटी और लोहे की रॉड लेकर उनके घर में घुस आए और परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके पिता अरविंद के सिर पर तलवार और बलकटी से वार किए।इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा गया। हमले में उनकी मां, भाई और चाचा घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी सरधना पहुंचाया। गंभीर हालत के चलते अरविंद को मेरठ रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को अधिवक्ताओं के साथ थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर को तहरीर दी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।