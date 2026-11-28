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परीक्षितगढ़। क्षेत्र के ग्राम तरबियतपुर जनूबी बागवाला में शनिवार को दिवंगत पूर्व प्रधान बिजेन्द्र सैनी की शोक सभा आयोजित हुई। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पहुंचकर मृतक के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता प्रदान की। मंत्री ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पांच दिन पूर्व खरकाली के जंगल में ट्रैक्टर से स्टंटबाजी का विरोध करने पर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में तीन महिलाओं सहित सात लोग घायल हुए थे। पुलिस ने आठ आरोपियों को जेल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शोक सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, विकास उपाध्याय, शक्ति सिंह उर्फ साब्बे, लोकेश प्रजापति, समय सिंह सैनी, महेंद्र गिरी, संजीव शर्मा, सोहनवीर गुर्जर, जतिन, राजू सैनी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।