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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। भ्रष्टाचार निवारण रिवॉल्यूशन फ्रंट के जिलाध्यक्ष कुंवर हनीफ राणा ने जिलाधिकारी को दो पत्र भेजे हैं। उन्होंने नगर की बदहाल सड़क और स्कूल समय में भारी वाहनों से लगने वाले जाम की समस्या उठाई। राणा ने इन समस्याओं के समाधान और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।कुंवर हनीफ राणा ने बताया कि गंज बाजार से केके पब्लिक स्कूल चौराहे तक की सड़क जर्जर है। इससे हजारों लोगों, व्यापारियों और राहगीरों को प्रतिदिन परेशानी होती है। 7 फरवरी 2025 को तहसील दिवस में ज्ञापन भी दिया गया था। सड़क निर्माण का टेंडर हुआ था, पर काम शुरू नहीं हुआ। राणा ने टेंडर और कार्यादेश की स्थिति स्पष्ट कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। उन्होंने सड़क निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी अपील की।राणा ने दूसरी समस्या में बच्चों को जाम से जूझने का जिक्र किया। भारी वाहनों और धान की ट्रॉलियों से बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते। आरोप है कि वाहन चालक टोल शुल्क बचाने को अंदरूनी रास्तों से गुजरते हैं। राणा ने स्कूल समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने, प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात करने की अपील की। इस दौरान सफीक अंसारी, अमित जैन, मनोज तालियान, परवेज राणा और नईम अंसारी आदि भी मौजूद थे।