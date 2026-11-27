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खरखौदा। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली गांव खासपुर निवासी लक्ष्मी वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने आंदोलन का निर्णय लिया है। संगठन 29 नवंबर से थाना लोहिया नगर पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेगा। शुक्रवार को गांव खासपुर में हुई संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संगठन ने चेतावनी दी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हाेने तक धरना जारी रहेगा।संगठन अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा कि सड़क हादसे में लक्ष्मी वाल्मीकि की मौत हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।संगठन ने निर्णय लिया है कि 29 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे थाना लोहिया नगर पर धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और न्यायप्रिय लोगों से धरने में पहुंचने की अपील की।