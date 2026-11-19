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सरधना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती बृहस्पतिवार को मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर राजनीतिक जीवन और देश के विकास में योगदान पर विचार व्यक्त किए गए। कांग्रेस जिला महासचिव जितेंद्र पांचाल एडवोकेट ने इंदिरा गांधी को महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनके साहसिक नेतृत्व को पूरी दुनिया ने सराहा। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर आर्थिक व्यवस्था मजबूत की। हरित क्रांति और प्रभावशाली विदेश नीति में भी उनकी अहम भूमिका रही। उनके दृढ़ संकल्प की राजनीतिक विरोधियों ने भी सराहना की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें दुर्गा का अवतार कहा था। इस अवसर पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राहुल जदोड़िया, अनीस खान, रोहित पाल, वीरेंद्र चौधरी और ठाकुर सुरेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।