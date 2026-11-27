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हस्तिनापुर। कस्बे की न्यू ब्लॉक कॉलोनी स्थित शांति चौराहे पर शुक्रवार को नित्यानंद भागवत परिवार के नेतृत्व में श्रीमद्भागवत कथा का विधि-विधान के साथ शुभारंभ हुआ। कथा के शुभारंभ से पूर्व श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ मध्य गंग नहर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और पवित्र गंगाजल कलश में भरा। श्रद्धालु गंगाजल लेकर कथा स्थल पर पहुंचे। यहां मथुरा-वृंदावन से पधारे रूपानंद महाराज और कथावाचक नीलांशु दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कराई। श्रीमद्भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ किया गया।नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक ने भी कलश स्थापना कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कथा के प्रथम दिन रूपानंद महाराज और नीलांशु दास महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत के महात्म्य से अवगत कराया और भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन में नारायण नियोगी, प्रतिश कुमार, सुभाष चंद्र, रतन फौजी, बबलू विश्वास आदि का विशेष सहयोग रहा।