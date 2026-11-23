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सरधना। ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में माता मरियम महोत्सव के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन के बाद सोमवार को चर्च प्रबंधन की ओर से आभार बैठक की गई। इसमें महोत्सव के दौरान व्यवस्थाएं संभालने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों और नगर के गणमान्य लोगों के योगदान की सराहना की गई।बैठक में चर्च प्रबंधक फादर वलेरियन पिंटो ने कहा कि माता मरियम महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इतने बड़े धार्मिक आयोजन को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में स्थानीय प्रशासन और समाज के सभी वर्गों का सहयोग अहम रहा। उन्होंने सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। फादर पिंटो ने कहा कि महोत्सव के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी थी। प्रशासन, सामाजिक संगठनों और चर्च प्रबंधन के आपसी समन्वय से आयोजन बिना किसी बड़ी अव्यवस्था के संपन्न हुआ। उन्होंने भविष्य में भी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में इसी तरह सहयोग बनाए रखने की अपील की।समाजसेवी सूर्यदेव त्यागी और ठाकुर प्रीतीश कुमार ने कहा कि सरधना की पहचान आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव से है। ऐसे आयोजनों में सभी वर्गों की सहभागिता सामाजिक एकता को मजबूत करती है। उन्होंने चर्च प्रबंधन को भी अनुशासित और व्यवस्थित आयोजन के लिए बधाई दी। बैठक में समाजसेवी ऐनुदीन शाह, समर कुरैशी, फादर मार्टिन रावत, फादर पीटर प्रकाश, ब्रदर सेवक गेब्रियल, सिस्टर क्रिस्टीना लुइस सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।