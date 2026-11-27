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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। न्यायिक सेवा केवल पद और सुविधाएं पाने का माध्यम नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को न्यायिक सेवा में आने से पहले संवेदनशील इन्सान बनना जरूरी है। यह बातें मेरठ कॉलेज के विधि विभाग में आयोजित मीट द एलुमनी कार्यक्रम में मैनपुरी में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विभाग की पूर्व छात्रा फौजिया जहां ने कहीं।मेरठ कॉलेज के विधि विभाग में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट फौजिया जहां ने विद्यार्थियों के साथ अपनी सफलता की यात्रा साझा की और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी के व्यावहारिक टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर अध्ययन को सफलता की कुंजी बताया।कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. एमपी वर्मा ने मुख्य अतिथि के परिचय से की। उन्होंने बताया कि फौजिया जहां ने 2021 में एलएलबी और 2023 में एलएलएम पूरा करने के बाद पहले ही प्रयास में न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद हासिल किया। विभागाध्यक्ष प्रो. प्रवीण दुबलिश, डॉ. एमपी वर्मा, डॉ. कौशल, डॉ. अशोक शर्मा, डॉ. जितेंद्र यादव और दानिश खान सहित विद्यार्थियों ने स्वागत किया।फौजिया जहां ने कहा कि विद्यार्थियों को नौकरी के बाद मिलने वाली सुविधाओं के बजाय उस मुकाम तक पहुंचने के रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। न्यायिक सेवा में गरीब और पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर आता है, ऐसे में उसके लिए कुछ करने की सच्ची भावना जरूरी है।उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के अंकों से भविष्य तय नहीं होता, मेहनत शुरू करने का सही समय वही है जब जागरूकता आए। मेरठ कॉलेज के शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ाई करने से विद्यार्थियों को अलग से कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संवाद सत्र में आकांक्षा मलिक, रूपा चौरसिया, अमृत भूषण, सना, वसु, भाग्यश्री, सानिया, पूजा और हिली सहित विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि न्यायिक सेवा के साक्षात्कार में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए।कार्यक्रम के अंत में छात्रा सना ने अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।