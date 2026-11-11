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Meerut News: मेरठ-करनाल हाईवे किनारे ट्रक में मिला चालक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 11 Nov 2026 06:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:32 PM IST
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Body of a truck driver found inside his vehicle along the Meerut-Karnal highway; police have launched an investigation.
- ओडिशा से पंजाब जा रहा था चालक, साथी ने सुबह जगाने का प्रयास किया तो नहीं मिली प्रतिक्रिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना (मेरठ)। मेरठ-करनाल हाईवे पर बुबकपुर के निकट बुधवार सुबह एक ट्रक में चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चालक ओडिशा से माल लेकर पंजाब जा रहा था। रात में हाईवे किनारे ढाबे पर रुकने के बाद सुबह ट्रक नहीं चलने पर उसके साथी ने मौके पर पहुंचकर देखा तो चालक मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर हृदय गति रुकने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
पंजाब के लुधियाना के सदर थाना के जगराऊ निवासी 37 वर्षीय जगदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह ट्रक चालक था। वह ओडिशा से माल लेकर पंजाब जा रहा था। उसका साथी जितेंद्र भी अलग ट्रक लेकर उसके साथ चल रहा था। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि पिछले दो दिनों से जगदीप के सीने में दर्द की शिकायत थी। मंगलवार रात जगदीप ने बुबकपुर के पास हाईवे किनारे स्थित ढाबे पर अपना ट्रक रोक दिया था।
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बुधवार सुबह काफी देर तक ट्रक आगे नहीं बढ़ा तो कंपनी मालिक ने जीपीएस लोकेशन के आधार पर जितेंद्र को मौके पर भेजा। वहां पहुंचने पर जितेंद्र ने जगदीप को चालक की सीट पर नीचे की ओर झुका हुआ देखा। आवाज देने और हिलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जांच करने पर जगदीप मृत मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी सरधना भिजवाया। बाद में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक की मौत की सूचना मिलते ही लुधियाना में उसके परिजनों में मातम छा गया।
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सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी।
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