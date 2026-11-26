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मवाना। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के मुख्य द्वार के दाईं ओर उगी झाड़ियों में मंगलवार को एक नवजात का शव मिला। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है।जानकारी के मुताबिक, सीएचसी के बाहर ठेली लगाकर कारोबार करने वाले एक युवक को आसपास दुर्गंध महसूस हुई। संदेह होने पर उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहां पीले रंग के कपड़े में नवजात बच्ची का शव पड़ा था। युवक ने तत्काल इसकी सूचना सीएचसी में तैनात गार्ड को दी। गार्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएचसी प्रभारी डॉ. अरुण कुमार को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई व जांच के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि स्पष्ट हो सके कि किस व्यक्ति द्वारा नवजात का शव फेंका गया है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।