रोहटा। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर रासना आश्रम के सामने शुक्रवार दोपहर बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक के नीचे दबने से उसके पैर की हड्डी टूट गई। राहगीरों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।नारंगपुर निवासी राजू ने बताया कि उसका भाई साबिर अली शुक्रवार दोपहर बाद बाइक से दुकान का सामान लेने मेरठ जा रहा था। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर रासना आश्रम के सामने पहुंचने पर सामने से तेज रफ्तार वाहन आ गया। उसे बचाने के प्रयास में साबिर बाइक से नियंत्रण खो बैठा। बाइक सड़क किनारे खाई में जा गिरी और वह उसके नीचे दब गया। हादसे में उसके पैर की हड्डी टूट गई। राहगीरों ने किसी तरह घायल को बाइक के नीचे से निकाला और सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले जाने के बजाय निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। उधर, पुलिस ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है।