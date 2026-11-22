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वहीं, मखदूमपुर गंगा घाट पर आयोजित कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से सेवा शिविर लगाया गया है। रविवार को हवन-यज्ञ के साथ शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यकर्ता सौरव शर्मा ने बताया कि मेले में दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही खोया-पाया केंद्र के माध्यम से बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाने में सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर शिवगिरि महाराज, पप्पू निहोरी, अवनीश, अभिनव चौधरी, अपूर्व, हनी, सुरेंद्र गोल्डी, भारत, गौरव, हिमांशु और आशु शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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हस्तिनापुर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने पुराने हस्तिनापुर स्थित जंबूद्वीप तिराहे पर एक सेवा शिविर लगाया। विभाग मंत्री गौरव गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ हवन-यज्ञ का आयोजन भी हुआ। कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व शांति और जनकल्याण की कामना की। यह शिविर मखदूमपुर गंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के उद्देश्य से लगाया गया है। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से समाज में सेवा, सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मंत्री हरविंदर छाबड़ा, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर कौशिक, सुभाष घबरानी, अमर रस्तौगी, मनोज अहलावत और मुकेश ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।