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इसमें स्कूल की छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा, उत्साह और टीम भावना का प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वालीबाल समेत कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। वार्षिक खेल दिवस में छात्राओं की प्रतिभा, खेल भावना और टीम वर्क को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य छात्राओं की मेहनत, समर्पण और खेल उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना है। संवाद

मेरठ। मेरठ कैंट स्थित सोफिया गर्ल्स स्कूल में 28 नवंबर को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत सुबह 7:45 बजे होगी।