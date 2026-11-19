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मवाना। तिहाई जुड़डी निवासी विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। रेखा ने पुलिस को बताया कि वह पति के साथ अलग रह रही है। आरोप है कि सास राजबीरी, ससुर सतीश व देवर मकान से निकालने की रंजिश रखते हैं। पीड़िता के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह ससुरालियों ने उसके और पति के साथ मारपीट कर उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी उन्हें घर के भीतर नहीं आने दिया। पीड़िता ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई व मकान में रहने की व्यवस्था कराने की मांग की है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।