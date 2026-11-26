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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। एनएएस कॉलेज के वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित खेल सप्ताह के दूसरे दिन कॉलेज के खेल मैदान पर एथलेटिक्स, खो-खो और शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 100 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग में अक्षय कुमार और महिला वर्ग में मुस्कान ने बाजी मारी। इसके अलावा खो-खो और शतरंज में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तहत 100 मीटर और 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। 100 मीटर दौड़ (पुरुष वर्ग) में बीएफएसआई तृतीय वर्ष के अक्षय कुमार पहले, बीकॉम प्रथम वर्ष के सिंधु दूसरे और बीकॉम प्रथम वर्ष के भारत तोमर तीसरे स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ (महिला वर्ग) में बीकॉम तृतीय वर्ष की मुस्कान ने पहला स्थान प्राप्त किया। बीबीए प्रथम वर्ष की रिया दूसरे और बीकॉम प्रथम वर्ष की सरमीन तीसरे स्थान पर रहीं। 400 मीटर दौड़ में बीकॉम प्रथम वर्ष के सिंधु ने पहला, बीकॉम पंचम सेमेस्टर के नितिन विकल्प ने दूसरा और बीएफएसआई तृतीय सेमेस्टर के अक्षय कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया।शतरंज प्रतियोगिता में 20 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष के अनमोल कंसल पहले स्थान पर रहे, जबकि एमकॉम प्रथम वर्ष के नीर यादव उपविजेता (दूसरे स्थान पर) रहे। खो-खो के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चार-चार टीमों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में 'एपेक्स टीम' और महिला वर्ग में 'खो क्वींस' की टीम विजेता रही। अंत में कॉलेज प्रबंधन की ओर से सभी खेलों के विजेताओं और उपविजेताओं को सम्मानित किया गया। खेल सप्ताह के तहत आज भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।