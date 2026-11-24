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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सिविल लाइन थाने पर सोमवार को जमीन बेचने के नाम पर फर्जी खतौनी दिखाकर 1.90 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। दीपक, कुसुम पाल सिंह व संजीव पर धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।दौराला थाना क्षेत्र के सकौती गांव निवासी मुकुल सिरोही ने सोमवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि गांव के ही दीपक से उसकी जान-पहचान थी। दीपक ने उसे बताया कि ग्राम ढिंढाला में उसकी जमीन है, जिसे वह बेचना चाहता है। आरोपी ने अपने पिता कुसुम पाल पंवार और परिचित संजीव के साथ मिलकर उसने मुकुल को जमीन दिखाई। आरोप है कि खसरा संख्या व रकबा पर पक्के निर्माण का ढांचा दिखाते हुए दीपक ने खुद को जमीन का अकेला मालिक बताया। इसके समर्थन में खतौनी की नकल भी दिखाई गई, जिसमें उसका नाम दर्ज था।मुकुल के अनुसार जमीन का सौदा 2.10 करोड़ रुपये में तय हुआ। 29 जून 2026 को मेरठ कचहरी में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर इकरारनामा तैयार कराया गया। इसमें 45 दिन के भीतर बैनामा करने की शर्त रखी गई। बतौर बयाना मुकुल ने दीपक को 1.90 लाख रुपये दिए। आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी आरोपी बैनामा कराने में टालमटोल करते रहे। शक होने पर मुकुल ने जमीन के अभिलेखों की जांच कराई तो पता चला कि खतौनी में जमीन का मालिकाना हक निगम सिंह के नाम दर्ज है। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।