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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरी हस्तिनापुर के बूढ़ी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगे मेले में मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालु परिवार के साथ निजी वाहनों से मेले में पहुंचे। मेले में आस्था के साथ खरीदारी और पर्यटन का भी संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे पुलिस की व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आईं। जगह-जगह जाम लगने से श्रद्धालुओं और राहगीरों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा।सोमवार शाम को बूढ़ी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया था। इसके बाद से ही मेले में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। देर रात तक मुख्य मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम लगा रहा। मंगलवार को दिन निकलते ही आसपास के गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। देखते-ही-देखते मेला क्षेत्र और आसपास की सड़कें वाहनों से पट गई। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। राहगीरों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।जमकर की खरीदारीमेले में लगी दुकानों पर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने जमकर खरीदारी की। खिलौने, घरेलू सामान, खानपान और अन्य दुकानों पर दिनभर भीड़ लगी रही। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने खरीदारी के साथ हस्तिनापुर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी किया। प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर, जयंती माता मंदिर, जंबूद्वीप और कैलाश पर्वत सहित जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।चेयरपर्सन ने किया बूढ़ी गंगा मेले का उद्घाटनहस्तिनापुर। बूढ़ी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय मेले का मंगलवार को नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक ने नगर पंचायत कार्यालय पर फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। चेयरपर्सन ने बूढ़ी गंगा मेले के प्राचीन एवं पौराणिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मेले के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।