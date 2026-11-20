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लावड़। देवउठनी एकादशी के पर्व पर शुक्रवार को कस्बा लावड़ में बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में झांकी निकाली गई। भगत सोनू सैनी के नेतृत्व में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जमालपुर मार्ग स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर से झांकी का शुभारंभ भाजपा नेता मोहन सैनी ने किया। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा की झांकी कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। झांकी के दौरान श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर झांकी का स्वागत किया। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान सुभाष सैनी, जय सिंह सैनी, हरपाल सैनी, दीपक सैनी आदि मौजूद रहे।