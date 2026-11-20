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मेले के दौरान गंगा के विस्तृत रेतीले मैदान में अमीर-गरीब तथा शहर और गांव के बीच की सारी दीवारें ढहती नजर आती हैं। जाति-धर्म और ऊंच-नीच के भेदभाव से परे लाखों श्रद्धालु अस्थायी तंबुओं की नगरी में डेरा जमा रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही भाव और मन में मां गंगा का आशीर्वाद पाने की कामना लिए भक्तों का जनसैलाब लगातार मेला स्थल की ओर उमड़ रहा है।गंगा की सफेद रेत पर शहरी और ग्रामीण संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के तंबुओं से उठते हवन के धुएं, वैदिक मंत्रोच्चारण और भजनों की गूंज पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही है। सुबह होते ही गंगा स्नान के बाद भजन-कीर्तन में लीन कल्पवासियों का रेला इस पावन माहौल को और भी विशेष बना देता है।मेले के बाजारों में भी खासी रौनक है। कहीं पारंपरिक देसी पकवानों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं आधुनिक खान-पान और फास्ट-फूड के स्टॉलों पर बच्चों की जिद व मस्ती दिखाई दे रही है। हस्तिनापुर का मखदूमपुर गंगा घाट की यह रेतीली धरा इन दिनों भक्ति, लोकसंस्कृति और उत्सव के जीवंत संगम की गवाह बनी हुई है।