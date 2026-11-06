Meerut News: कृपाओं की माता के महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, देशभर से पहुंचे श्रद्धालु

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- विशेष प्रार्थना और मिस्सा बलिदान में परिवार की सुख-समृद्धि के लिए मांगी मन्नत, रोशनी से जगमगाया चर्चसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कस्बे के ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में शुक्रवार को कृपाओं की माता का वार्षिक महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लखनऊ समेत विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। चर्च परिसर में दिनभर धार्मिक आयोजन और चहल-पहल बनी रही।महोत्सव के दौरान शाम चार बजे नौरोजी प्रार्थना के बाद मिस्सा बलिदान आयोजित किया गया। इसमें फादर वलेरियन पिंटो, फादर मार्टिन रावत समेत अन्य धर्मगुरुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना कर देश-दुनिया में शांति, परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान लोगों ने मां मरियम की चमत्कारिक तस्वीर के दर्शन कर मन्नतें मांगीं।शाम ढलते ही चर्च परिसर रंग-बिरंगी रोशनी और झालरों से जगमगा उठा। आकर्षक सजावट के बीच श्रद्धालुओं ने महोत्सव की यादें कैमरे में कैद कीं। चर्च परिसर में धार्मिक आस्था के साथ मेले जैसा माहौल देखने को मिला।मेले और दिवाली को लेकर पुलिस ने परखी सुरक्षा व्यवस्थाकृपाओं की माता के वार्षिक मेले और दिवाली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। शुक्रवार को एसपी देहात अभिजीत कुमार ने सीओ सरधना आशुतोष कुमार और थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा के साथ कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने चर्च परिसर पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर निगरानी व्यवस्था की जानकारी ली।