मेरठ। सहयोग सामाजिक संस्था की ओर से ब्रह्मपुरी स्थित कार्यालय पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 वर्षीय बालक सार्थक शांडिल्य और प्रीति कौशिक ने किया। श्रद्धालुओं ने जल संरक्षण का संकल्प लिया।सवेस्था अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश शांडिल्य ने कहा कि कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। नदियों में गंदगी न डाली जाए। मुख्य अतिथि जय नारायण वत्स ने सत्यनारायण कथा के माध्यम से लोगों को जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मुख्य संरक्षक डॉ. प्रेम कुमार शर्मा ने कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में देवताओं ने देव दीपावली मनाई थी। पंडित सत्यपाल दत्त शर्मा ने सुंदरकांड पाठ कराया। सरिता शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में अनिल किशोर शर्मा, सुरेंद्र कक्कड़, लखन कुमार शर्मा और अनिल सिंघल आदि उपस्थित रहे।